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provokasyonuna geçit yok

'ta toplanarak 'e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Taksim provokasyonuna geçit yok

'ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 'e yürümek istedi.

DAĞILIN UYARISI YAPILDI
Beşiktaş Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı.

POLİS ENGEL OLDU
Ancak "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atan eylemciler, Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı.




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  • 01 Mayıs 2018, Salı 10:32
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