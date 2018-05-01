Taksim provokasyonuna geçit yok

Beşiktaş'ta toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Taksim'e yürümek istedi.

DAĞILIN UYARISI YAPILDI

Beşiktaş Meydanı'nda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı.

POLİS ENGEL OLDU

Ancak "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atan eylemciler, Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, göstericileri gözaltına aldı.







