Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve dayanışma bayramı vesilesiyle twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı
Bakan Albayrak paylaştığı mesajda;
"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır."
Bakan Albayrak paylaştığı mesajda;
"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır."
Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mayıs 2018
Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır. pic.twitter.com/iGmIFGS1tn
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