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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara’da

'tan '' mesajı

Emek ve dayanışma bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Albayraktan 1 Mayıs mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Emek ve dayanışma bayramı vesilesiyle twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı

paylaştığı mesajda;

"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır."

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 11:07
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