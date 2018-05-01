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ihbarı firarisi çifti yakalattı

'da ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, burada yaşayan çiftin 'den arandığını tespit etti

Şiddet ihbarı FETÖ firarisi çifti yakalattı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarı üzerine gittiği evde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( ) üye oldukları iddiasıyla aranan çifti gözaltına aldı.

AA'nın haberne göre, Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde "aile içi şiddet" olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Evli olduklarını beyan eden E.A. ve M.A'nın kimlik bilgilerini sorgulayan polis ekipleri, çiftin 'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli çift, işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecek.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 22:19
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