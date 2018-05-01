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Askere gidecekler dikkat! e-Devlet uygulaması için son 14 gün...

, ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan " ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi.

Askere gidecekler dikkat! e-Devlet uygulaması için son 14 gün...

Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. ve 'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 10:07
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