Şakacı eşinin sıkıştırdığı kadın sürücü kaza yaptı. Bu kadarına da pes dedirtecek olay dün Düzce'de yaşandı. Otomobil sürücüsü Barış Baş, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı aracı görünce, şaka olsun diye sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Baş, direksiyon kontrolünü yitirdi, Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Takla atıp dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu nasıl şaka!
Düzce’de bir koca, eşinin otomobilini şaka olsun diye sıkıştırdı. Panikleyen kadın sürücü, dere yatağına uçtu. 8 aylık bebek ve 4 kişi yaralandı
Etiketler: Düzce , kadın sürücü , kaza
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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