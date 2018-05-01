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'ten 'bölünecek' lerle ilgili '' açıklaması

Yükseköğretim Kurulunca (), yeni kurulacak lere geçen öğrencilerin, istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin sını alabileceği belirtildi.

YÖKten bölünecek üniversitelerle ilgili diploma açıklaması

, yeni kurulacak lerde verilecek lara ilişkin, yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili alınacak diplomalar konusunda, "öğrencilerin girdiği üniversitenin değil mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair" gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Yasa tasarısındaki ilgili madde ile mezuniyet belgeleri ve diplomaların, öğrenciler istediği takdirde kayıt olduğu üniversite yani halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversite ile ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı kaydedildi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 12:04
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