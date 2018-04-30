Erdoğan'ın adaylığı için toplantı günü belli oldu

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, salı gününe denk geldiği için ve 1 Mayıs resmi tatilin olması nedeniyle Meclis'te grup toplantıları düzenlenmeyecek.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

Partilerin grup toplantılarını hangi gün yapacağı ise belli olmaya başladı. Buna göre; AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararının alınacağı grup toplantısını perşembe günü yapacak.