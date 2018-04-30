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Erdoğan'ın adaylığı için toplantı günü belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararının alınacağı grup toplantısı perşembe günü gerçekleştirilecek.

AK Partide kritik toplantı

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, salı gününe denk geldiği için ve 1 Mayıs resmi tatilin olması nedeniyle Meclis'te grup toplantıları düzenlenmeyecek.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ
Partilerin grup toplantılarını hangi gün yapacağı ise belli olmaya başladı. Buna göre; , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararının alınacağı grup toplantısını perşembe günü yapacak.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 14:28
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