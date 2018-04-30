Antalya'da yerleşik yaşayan Masoumeh Bahamin, geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine garsondan değiştirilmesini talep etti.
'Patatesi değiştir' dedi, garson bıçağı yüzüne fırlattı
Antalya'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı.
Etiketler: Masoumeh Bahamin , patates , Antalya , İranlı kadın , bıçak , garson
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