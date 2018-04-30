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'i değiştir' dedi, bıçağı yüzüne fırlattı

'da yaşayan İranlı , 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen kızartmasının değiştirilmesini istediği un fırlattığı la yüzünden yaralandı.

'da yerleşik yaşayan , geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden , siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine dan değiştirilmesini talep etti.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 15:26
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