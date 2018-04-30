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'de evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evinde bilgisayarda ders çalışan (16), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!
'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evinde bilgisayarda ders çalışan (16), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi'nde Cengiz Hoplar'a ait evde meydana geldi. Hoplar'a ait evin yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evdeki elektronik eşyalar ve bağlı bulundukları prizler etkilendi.

Bu sırada evde bilgisayarda ders çalışan Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar, elektrik akımı nedeniyle yaralandı. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Edanur Hoplar, daha sonra Hastanesi'ne sevk edildi. Hoplar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 14:22
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