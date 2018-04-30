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'daki '' heykeline yeni tepsi

Heykel partisi yine kendine yakışanı yaptı. 'da geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan '' heykeli CHP'liler tarafından apar topar künefe tepsisine kavuşturuldu.



'ın UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilmesiyle başlayan tanıtım çalışmaları kapsamında Antakya ilçesindeki Ulus Alanı'na dikilen ve geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan '' heykeli tepsisine kavuştu.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 14:11
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