Hatay'ın UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilmesiyle başlayan tanıtım çalışmaları kapsamında Antakya ilçesindeki Ulus Alanı'na dikilen ve geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan 'Künefeci adam' heykeli tepsisine kavuştu.
Hatay'daki 'Künefeci Adam' heykeline yeni tepsi
Heykel partisi CHP yine kendine yakışanı yaptı. Hatay'da geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan 'Künefeci adam' heykeli CHP'liler tarafından apar topar künefe tepsisine kavuşturuldu.
Hatay'ın UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilmesiyle başlayan tanıtım çalışmaları kapsamında Antakya ilçesindeki Ulus Alanı'na dikilen ve geçtiğimiz günlerde tepsisi çalınan 'Künefeci adam' heykeli tepsisine kavuştu.
Etiketler: CHP , Künefeci adam , Hatay
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