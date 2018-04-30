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Erdoğan Shota ve Archil'i unutmadı

, 'na hitap etti. Erdoğan, kendisini dinlemeye gelen Shota Arveladze ve kardeşi 'yi kürsüye davet etti.

Erdoğan o isimleri unutmadı!

, 'na hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasını, bir zamanlar 'de futbol oynayan ve kardeşi de dinledi.

Erdoğan, Özbekistan Süper Lig takımlarından Pakhtakor'u çalıştıran Şota ve kardeşi Archil'i yanına davet etti ve şu açıklamaları yaptı, "Burada Şota'yla Archil de var. Artık bizdeki futbol hayatları bitti şimdi de buradasınız. Özbekistan'da takım çalıştırıyorlar, hocalık yapıyorlar. Ne güzel bir birliktelik oldu. Hayırlı olsun."



Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda gol krallığıyla yaşayan ve bordo mavili taraftarların en sevdiği oyuncular arasında yer alan Shota Arveladze, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yaptı.



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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 19:59
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