MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Nefsine teslim olup, niyetini vatan ve millet aleyhine temin ve tecelli ettirenler her zaman beratın manevi gücüyle püskürtülüp, cumhurun iffet, ittifak ve istiklal şerefiyle dağılacaklardır." diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk'ın izinden, hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir"

KURTULUŞ ARAYAN YÜKSELİR, MAHRUM KALAN YOZLAŞIR

İnsanlığın var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı maddi ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aradığını, bulduğu zaman yükseldiğini, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düştüğünü belirten Bahçeli, Yusuf Has Hacib'in, "Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor" sözünü anımsattı.