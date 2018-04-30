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Başbakan açıkladı! lere yılda 2000 lira

Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Toplantının sona ermesinin ardından 24 milyarlık paketi açıkladı. Bakanlar Kurulu sonrası 12 milyon ye her yıl iki bin lira bayram si verilmesi kararı alındı. Yıldırım, emeklilere Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı.

Emekliye bayram ikramiyesi!
Bakanlar Kurulu, Başbakan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. , Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Yıldırım emeklilere her yıl verilecek ikramiyelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimizi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram si vereceğiz.

Hayırlı uğurlu olsun emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 19:13
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