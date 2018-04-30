Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Yıldırım emeklilere her yıl verilecek ikramiyelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yıldırım emeklilere her yıl verilecek ikramiyelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimizi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz.
Hayırlı uğurlu olsun emeklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.
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