seçimleri öncesi Türkiye Batı gerilimi bir kez daha zirveye çıktı. Türkiye'nin en genç profesörü, çok ciddi kitaplar yazan, ciddi araştırmalar yapan ve birçok televizyon programına imza atan, Atatürk'ün doktoru dedesi ile aynı ismi taşıyanile yaşananları konuştuk.Tek kelime ile söylenirse, anti- Türkizm'dir bu olay. 21. yüzyıl, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından refah topumu ön plan çıktı. Ama dünyanın daha mutlu yaşanacağı düşünülürken uygarlıkların çatışma noktasına gelindi. Bugün bu olay giderek kültürel emperyalizme ve ırkçılığa doğru yayılmaya başladı. Bu çerçevede Türkler ve Türkiye hedef oldu.Batı'nın tarihsel bir kuyruk acısı var. Bunu hala unutamıyorlar. Her şekilde Osmanlı'dan yedikleri Osmanlı tokadını bize bir şekilde ödetmek istiyorlar. Bazen Ermeni Sorunu, bazen de askerlere çuval geçirerek yapmak istiyorlar düşmanlığı. Batı'nın bu tavrı ciddi bir kompleks, hastalık ve bir psikiyatrik durumdur. Maalesef olan biteni izah edebilmek için uluslararası ilişkiler bunları anlatmaya yetmez, psikiyatriğe bakmak lazımdır. Batı'nın nöbet geçirdiğine inanıyorum. Artık çıldırmış durumdalar. Görüyorsunuz çocuklara yönelik şiddetten, soykırıma kadar hiçbir şeyi kaçınmadan yapmaları aslında büyük bir metafiziksel boşluktan kaynaklanıyor. Tarihi hınçtan dolayı bizim üzerimize doğru geliyorlar.Son yıllarda Türkiye'nin göstermiş olduğu performans da etkili oldu. Türkiye'nin ilerlemesi, durdurulamaması, bu da onları hınca sevk ediyor. Bugün Türkiye'nin gerek stratejik konumu, gerek ekonomik potansiyeli ve gerekse de dış politika da da iddialı olması nedeniyle üzerimize geliyorlar. Bugün Türk dünyasının gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. İslam dünyasında ciddi ağırlığımız var. İşte bütün bunların neticesinde Türkiye ve Türkler üzerinde büyük oyunun hortlamasına neden oluyor. Batı bugün her türlü fesat ve fitne ile karşımıza dikilmiş vaziyette. Ben tarihçiyim, tarihte böylesi düşmanca bir dönem görmedim. Bugün yapılan Erdoğan düşmanlığı değil Türk düşmanlığıdır.Batı, Orta Doğu 'yu sömürebilmek için petrol ve stratejik nedenlerle soğuk savaştan sonra düşmana ihtiyacı vardı bunu da DEAŞ ile buldular ve çok memnun kaldılar. Böyle bir fotoğraf olacak ki, siz de emperyalist hedeflerinize ulaşmak için meşru olabilesiniz. Kendini orada var edebilmesi için ötekine ihtiyacı var. Batı'nın bu durumu bir kültür yani hastalık... DEAŞ'ı kendileri besliyorlar hem de yok etmek için kendileri mücadele ediyorlar. Tabi bu şekilde ne güzel silah da satıyorlar.Türkler'in Orta Asya'dan çıkıp Batı'nın ta içlerine kadar gelmelerini hazmedemiyorlar. Türkler'in Müslüman olmalarını hazmedememişlerdir.İslam düşmanlığı diyoruz ya, aslında batı İslam düşmanı değildir. Altını çizerek söylüyorum, bağıra bağıra söylüyorum Türkler'in Müslümanlığından ciddi rahatsızlar. Müslümanlığı Türklerin temsil edebilmesinden ciddi rahatsızlar. Batı Vehhabi, Selefi, DEAŞ tipi, terörcü tipi Müslümanlıktan rahatsız değil, aksine hoşnutlar. Onların hepsi ile dostlar. Batı, Türk Müslümanlığından hiç memnun değil. İslam'ı yok etme planları içerisinde Türklerin Müslümanlığını kazımak lazımdır ki, İslam'ı yok edebilelim diye düşünüyorlar. Temsili bağlamda nereye bakarsanız bakın Türkiye ve Türkler'in Müslümanlığı çok önemlidir. Batı'nın Müslüman düşmanlığı Türkler'in Müslümanlığı ile denkleşiyor. Tabi ki, Doğu dünyasında da Türklerin Müslümanlığını çekemeyenler de var. İran, Vehhabiler ve Selefiler Türk Müslümanlığından çok mu hoşnutlar? Batı ve Doğu dünyasında küresel bir komplo şeklinde Türk düşmanlığı var. Türkiye ayakta duruyor bu bir mucizedir. Biz Allah'ın sevdiği bir milletiz.Dünyayı kim idare ediyorsa onlar. Bugün dünyayı postmodern, neoliberal kapitalizm idare ediyor. Yani küresel ekonomi politik. İşte bu grupları Türkiye'nin yükselişi rahatsız etti. Batı dünyası ve kapitalizmi bundan çok rahatsız oldu. Küresel şirketlerin de Türkiye'yi kanırta kanırta köleleştirememesi yani post-kolonyal bir uydu haline getirememesi bunları çok rahatsız ediyor. Avrupa Birliği bizi içine almak istemiyor ve bize ciddi bir husumet içerisindeler. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar açık ve aleni şekilde düşmanlık edebileceğini bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak ben düşünemezdim.Bir kere dünya siyasetinde İsrail dehşet derecede önemli. Bugün İsrail'de bugün iktidar olan dinci ırkçı seçkinler artık "Ya dünyaya egemen olacağız ya da yok olup gideceğiz" diyorlar. Eskiden uzlaşma imkanları vardı, İsrail ile Araplar arsında bir barış olmasını isteyenler vardı. Şimdi artık böyle bir şey yok artık. Bugün barışı tamamen reddedilip dünyaya egemen olmak istiyorlar.Tayyip Bey "One minute" çıkışını yaptığı gün Süleyman Demirel'in danışmanı olarak Güniz sokaktaki evinde idim. Demirel; "Kardeşim bu iş CIA işidir. Şimdi susarlar sonra başına bir taş düşer, kimin attığını anlayamazsınız" demişti. Bir gün başımıza bir taş düşer dedi ve yıllar sonra başımıza bir taş düştü. Amerika'nın Orta Doğu dış politikası İsrail'in demir hatlarında ilerler. Makas değiştirmesi mümkün değildir. Bugün Amerika ve İsrail bayağı iç içe olmuş vaziyetteler, trenin katarı da İsrail'dir.Bütün mesele Kürtler'dir. İsrail o bölgede bir Kürt devletinin oluşmasını yıllardır istiyor. Yıllardır Kürt kartını oynuyor. Hem Amerika'nın çıkarları için hem de İsrail'in bölgedeki çıkarları ve bekası için Kürdistan gerekli görülüyor. Türkiye'de buna hayır diyor. Bu bölgede çok denklemli bir tablo var ama panoramanın geneline bakınca Batı'nın 15 Temmuz darbesi ile Türkiye'nin işgali planlanmıştı. Büyük Kürdistan için bir kısım toprakları da Türkiye'den almayı planlıyorlar. Öte yandan Ermenistan'ın da toprak talepleri var.REFAH-YOL Hükümeti yıkmalarının sebebi Kürt meselesi idi. Tansu Çiller döneminde terörle mücadele konusunda ciddi bir mücadele yapılmaya başlanmıştı. O gün Kürdistan projesinin önüne geçiliyordu onun için hükümeti yıktılar. Benim kanaatim 28 Şubat darbesi Tansu Çiller'e karşı yapıldığıdır. Erbakan'ın İslamcılığının da kullanıldığı kanaatindeyim.15 Temmuz gecesi "Hak ve Halk" muhteşem bir tevhid oluşturdular. O gece bir Tevhit'di. O gecenin dışında kalan düşünsün.Teorik olarak baktığımızda sayın Erdoğan'ın gücünü yenilemesi ve halkın arkasında olması Amerika ile ilişkileri hizaya getirecektir. Bir mizana sokacaktır diye düşünüyorum. Batı'ya, "İstediğiniz gibi Orta Doğu'da at koşturamazsınız" kardeşim denilecektir. Bizi yok farz ederek bir yere varamazlar. Yaptığınız 15 Temmuz bir yere varamadı, güle güle... Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin önlenemeyeceğini düşünüyorum.Biz Allah'ı seven Allah'ın sevdiği milletiz.Türkler'in Müslümanlığını yok edebilmek için çeşitli planlar sunuyorlar. Türkler'i İslam'dan nefret ettirme konusunda sosyal medyadan başlayarak her tarafta bir propaganda yapıyorlar. Ve İslam'ı bozmak istiyorlar. FETÖ 'nün en tehlikeli boyutu buydu. FETÖ ile İslam'ı sulandırıp Türkiye'nin içerisinden işgal etmek müthiş bir CIA komplosu idi."Efendim kalp önemlidir, ibadet önemli değildir, siz Hristiyan da olsanız Mevlevi de olabilirsiniz, abdest almaya namaz kılmaya gerek de yoktur" gibi bir tür Mevlevilik inşa etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan da İslam'dan nefret ettirmeye çalışılmaktadır. "DEAŞ Müslümansa ben Müslüman değilim" tarzı söylemler ve öte yandan da tam bir misyoner teşkilatlanması ile ortaya çıkan FETÖ'cülük vardır. FETÖ'nün nasıl dinler arası yaklaşımları ile İslam'ı nasıl bozmaya çalıştığını gördük.15 Temm uz Batı'nın işgal hareketi idi. 15 Temmuz, 28 Şubat'a kadar geri gidilmesi gereken bir olaydır. 28 Şubat'ın arkasında Amerika'nın olduğu biliniyor. Amerika gezimde ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası sorumlusu bana, "28 Şubat'ı biz yaptırdık" demişti. O gün Refah- Yol Hükümeti'nin yıkılmasına giden yolda en önemli çıkışı FETÖ'ye yaptırdılar, "Bırakın ve çekilip gidin" demişti. Ben o günlerdeki televizyon programlarımdan el çektirildim.