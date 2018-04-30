Zaman gazetesi davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan ve dosyası ayrılan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 tutuklu ve 10 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı beyanların alınmasının ardından dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek, sanıklara son sözleri soruldu.

Sırasıyla söz alan sanıklar, suçlamalarla herhangi bir ilgilerinin olmadığını savunarak, beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şeref Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Osman Nuri Öztürk ve Süleyman Sargın'ın dava dosyalarının, bu dosyadan ayrılarak her birine ayrı birer yeni esas dosyası açılmasına, tutuklu sanık Yılmaz'ın bu halinin devamına hükmetti.

Diğer 15 sanıkla ilgili, "anayasal düzen, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı darbeye teşebbüs" suçlarından, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kuran heyet, tutuklu sanık Zafer Özsoy ile Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük ve Ali Hüseyin Çelebi'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraatlerini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zafer Özsoy'un tahliyesine karar verdi.

Beraat eden sanıklar Özsoy, Belli, Kutlu, Küçük ve Çelebi'nin gözetim ve tutuklulukta kaldıklarından maddi ve manevi tazminat davası açma hakları olduğunu bildiren ve 4 bin 360 liralık avukatlık ücretinin hazineden tahsil edilip bu kişilere verilmesine de hükmeden heyet, 10 sanığı ise değişik oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

HAPİS CEZALARI

Tutuklu sanıklar Hakan Taşdelen ve Ahmet Metin Sekizkardeş'in, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıklarını da dikkate alıp alt sınırdan uzaklaşılarak dokuzar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, tutuklu sanık Faruk Akkan'ın da aynı suçtan, örgüt içerisindeki konumu ve faaliyetlerine göre alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasını uygun gördü.

Tutuksuz sanıklar Osman Nuri Arslan, Ahmet İrem ve Yüksel Durgut hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınır baz alınarak 7 yıl altışar ay hapis cezası hükmü kuran heyet, tutuklu sanık Murat Avcıoğlu'nun, "örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, alt sınırı dikkate alarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cuma Kaya, Alaattin Güner ve Hüseyin Turan'ın da, "örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, yine alt sınırı dikkate alarak beşer yıl hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı.

Tutuklu sanıklar Hakan Taşdelen, Ahmet Metin Sekizkardeş ve Faruk Akkan'ın bu hallerinin devamına hükmeden heyet, "örgüte yardım" suçundan hapis cezası öngördüğü tutuklu sanıklar Murat Avcıoğlu, Cuma Kaya, Alaattin Güner ve Hüseyin Turan'ın, aldıkları ceza miktarı ve tutuklulukta kaldıkları süreye göre adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

DAVA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, gazetenin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 31 sanığın, "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Zaman gazetesinde köşe ve haber yazarlarının 17-25 Aralık 2013 sürecinde algı mühendisliğine katkıda bulunduğu belirtilen iddianamede, örgüt medyasının, diğer medya kuruluşlarıyla dirsek temasına geçtiği, kumpas ve komplolarla başlatılacak operasyonlara dair sinyal verdiği belirtilmişti.

Sanıkların yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Eylül 2017'de başlanmıştı. Yargılama sürecinde 4 sanığın tahliyesine hükmedilmişti.

ŞAHİN ALPAY'A AYM'YE BAŞVURUSU SONRASI TAHLİYE

Tutuklu sanıklardan Alpay'ın yargılama sürecinde başvurduğu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Alpay ile ilgili "hak ihlali" kararı vermişti. Bu sanığın tutukluluk durumunu yeniden ele alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2018'de Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. 16 Mart 2018'de Alpay'ın durumunu bir kez daha değerlendiren mahkeme heyeti, bu kez Alpay ile ilgili tahliye kararı vermiş ve ''yurtdışına çıkış yasağı" ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümleri uygulamıştı.

Davanın 5 Nisan tarihli duruşmasında mütalaasını açıklayan savcılık, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 29 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 2 sanığın da "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, aynı tarihli duruşmada tahliye taleplerini reddetmiş, dava dosyasının 20 sanık yönünden ayrılmasına karar vermişti.

FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında çalıştıkları ve yöneticilik yaptıkları iddia edilen sanıklar Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Murat Avcıoğlu, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaatin Güner, Osman Nuri Öztürk, Süleyman Sargın, Ali Hüseyin Çelebi, İsmail Küçük, Onur Kutlu, Hüseyin Belli, Yüksel Durgut ve Ahmet İrem'in davalarının Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine hükmedilmişti.

Dosyası ayrılan tutuklu sanık Adil Gülçek'in duruşmasının 11 Nisan'da yapılmasına karar veren heyet, dosyasını ayırdığı diğer sanık Sedat Yetişkin'in duruşmasının da 8 Mayıs'ta yapılmasını hükme bağlamıştı.