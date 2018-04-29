Türkiye son 1 ayda Van, Erzurum, Manisa, Bingöl, Denizli, Gümüşhane, 39 kişinin hafif yaralandığı 5.1 büyüklüğündeki Adıyaman Samsatdepremi ve Aydın ile Antalya'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. Gazete Habertürk'ten Nagehan Alan Yiğit'in haberine göre uzmanlar, peş peşe gelen depremlerin bir sinyal niteliğinde olduğunu, büyük depremin gecikmesi nedeniyle artık gerilen fay hatlarında kırılmalar yaşandığını söyledi. Yerbilimci ve deprem uzmanlarına göre büyük deprem artık kapıda. Bu yıl içinde, en geç 2019'da Türkiye büyük depremi yaşayacak.
Uzmanlardan korkutan deprem uyarısı
Uzmanlar, beklenen büyük depremin gecikmesi nedeniyle fay hatlarının alarm verdiğinin altını çizerek "En riskli yerler İstanbul ve Bingöl'ün Yedisu İlçesi" dedi.
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