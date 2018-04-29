Çiftlik Bank vurgununda ismi şirketin firari CEO'su Mehmet Aydın ile anılan bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul (29), 'etkin pişmanlık'tan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı.
Çiftlik Bank'ın karakutusu döküldü
Yüz binlerce kişiden 1 milyar liranın üzerinde toplayarak ortadan kaybolan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın karakutusu olarak bilinen Cumhur Cudi Yurdakul, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyerek bildiği her şeyi itiraf etti.
Etiketler: cudi cumhur yurdakul , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
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