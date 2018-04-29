;
Yol Durumu
  1. Uzmanlardan korkutan deprem uyarısı

'ın karakutusu döküldü

Yüz binlerce kişiden 1 milyar liranın üzerinde toplayarak ortadan kaybolan 'ın kurucusu 'ın karakutusu olarak bilinen Cumhur Cudi Yurdakul, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyerek bildiği her şeyi itiraf etti.

Etiketler: , ,
  • 29 Nisan 2018, Pazar 09:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar