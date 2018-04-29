Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti. 75 yaşında vefat eden Örnek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Örnek'in oğlu Burak Örnek de 20 Ocak 2018 tarihinde 43 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe, 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti. Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.