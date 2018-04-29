Almanya'nın Hagen kentinde Uğur Dündar'la Halk Arenası programına katılan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'nin seçimleri kazanamayacağını bunun da CHP tarafından bilindiğini söyledi.

CHP'NİN DİNAMİZMİ YOK

Gazetecilikte 35 yıl geçirdiğini hatırlatan Özdil CHP'nin kanalı olan Halk TV'de CHP'yi yerden yere vurarak; "CHP maalesef kazanamayacağını bilen bir partidir." ifadelerini kullandı.