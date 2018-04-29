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'nin kanalında CHP'yi yerden yere vurdu

'ın 'deki programına konuk olan , 'yi yerin dibine soktu.

CHPnin kanalında CHPyi yerden yere vurdu

Almanya'nın Hagen kentinde 'la Halk Arenası programına katılan gazeteci , 'nin seçimleri kazanamayacağını bunun da CHP tarafından bilindiğini söyledi.

CHP'NİN DİNAMİZMİ YOK
Gazetecilikte 35 yıl geçirdiğini hatırlatan Özdil CHP'nin kanalı olan 'de CHP'yi yerden yere vurarak; "CHP maalesef kazanamayacağını bilen bir partidir." ifadelerini kullandı.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 11:39
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