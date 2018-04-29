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Başbakan Yıldırım'dan Kut'ül Amare mesajı!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

"Bütün İstiklal ve Kut'ül Amare şehitlerimize, bu ülke için kanını döken şehitlerimize, 15 Temmuz'da kanını döken şehitlerimize, teröristlerle mücadele eden şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.. Gazilerimize uzun ömürler versin diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, diyoruz. İnşallah CUMHUR ittifak'ıyla yeni Türkiye'yi gençlerle inşaa etmek için 24 Haziran'a var mısınız? İstanbul tamam diyorsa, Türkiye tamam demektir, Anadolu tamam demektir, Evlad-ı Fatihan gençler sizlerle gurur duyuyoruz."

CHP'NİN ADAY ARAYIŞI
Kılıçdaroğlu sen parti liderisin. Sana yakışan aday olmaktır. Aday aramak değildir. Millet sana oy versin. Partine oy versin. Türkiye'nin geleceğine aydınlık yarınlarına ne gibi projelerin var onu duymak istiyor.

  • 29 Nisan 2018, Pazar 11:39
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