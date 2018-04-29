AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları, yarın sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla süre, 2 Mayıs'a kadar uzatıldı. Başvurular, Genel Merkez ve il başkanlıkları üzerinden yapılabiliyor.

MAHİR ÜNAL: SÜRE UZATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci devam ediyor. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yapıyor. AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için 4 günde toplam 3 bin 500 kişi müracaat etti. Başvuru ücretini bankalara yatırmayan adaylar, il başkanlıklarına elden ödeme yapabilecek.