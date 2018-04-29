Vatandaşların hemen hemen her gün araştırdığı konuların başında hava durumu yer alıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasından sonra dün akşamı serin geçiren İstanbullular arama motoru Google üzerinden "hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji son dakika açıklaması olarak geçtiği haberinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı! İşte ayrıntılar...
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! 29 Nisan 2018 hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri açıkladı. Buna göre bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ankara'da yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...
- Liverpool iman gücü
- Başbakan Yıldırım'dan Kut'ül Amare mesajı!
- Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.