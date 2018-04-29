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Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! 29 Nisan 2018 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri açıkladı. Buna göre bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ankara'da yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur yağacak mı? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Vatandaşların hemen hemen her gün araştırdığı konuların başında hava durumu yer alıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasından sonra dün akşamı serin geçiren İstanbullular arama motoru Google üzerinden "hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji son dakika açıklaması olarak geçtiği haberinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı! İşte ayrıntılar...

  • 29 Nisan 2018, Pazar 15:47
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