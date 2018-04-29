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'nin kontrolündeki köyleri ele geçirdi

sundan bir yetkiliye göre, rejimi Fırat'ın doğusunda 'nin kontrol ettiği bazı kasabaları ele geçirdi.

Esed YPGnin kontrolündeki köyleri ele geçirdi

sunun devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasına göre, rejimi terör örgütü 'nin başını çektiği 'nin kontrolündeki birçok köyü ele geçirdi.

Bu köylerin, Fırat nehrinin doğusunda ve sınırı yakınlarında olduğu da aynı haberde belirtildi.

Terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel de Esed rejiminin Deyrizor civarında kendilerine saldırdığını ifade etti.

Sosyal medyadaki terör örgütü YPG kaynakları, ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyona bağlı uçakların, Esed rejimine bağlı birlikleri hedef aldığını iddia etti.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 17:58
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