2018 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili’nin anlamı ne? Berat Kandili nedir?

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nin anlamı nedir? İşte Berat Kandiline ilişkin ayrıntılı bilgiler...



BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili önemi fazileti, merak ediliyor. Berat Kandili nedir, Berat anlamı gecesinde ne oldu? Müslümanlar Berat Kandilinde ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları resmi takvimi üzerinden açıklıyor.



BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandil tarihleri de bu takvimde duyuruluyor. 2018 yılında 22 Mart'ta ilk kandil olan Regaib Kandili, 13 Nisan'da Miraç Kandili ibadetleri yapıldı. Mübarek üç ayların üçüncü Kandil gecesi olan Berat Kandilini 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi gecesi idrak edeceğiz. Bu tarihte İslam alemi ibadet edecek ve tövbe ederek af dileyecekler. Berat Kandilinde Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Berat kelimesi "el-berae" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak,kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Müslümanların bu gece Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtuluşa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır. "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi" (Belge ve senet), ve "Rahmet Gecesi". Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.



2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

- 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

- 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

- 2018 Kadir Gecesi 10 Haziran Pazar günü.



Berat Kandili nedir, Berat gecesinde ne oldu sorusu araştırılıyor. Berat Kandili fazileti önemi nedir? Müslümanlar kandil tarihleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Mübarek üç ayların üçüncü Kandil gecesi olan Berat Kandilini 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi gecesi idrak edeceğiz. Berat kelimesi "el-berae" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak,kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Müslümanların bu gece Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtuluşa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır. "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi" (Belge ve senet), ve "Rahmet Gecesi". Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Müslümanlar Berat Gecesinde daha fazla ibadet etmeye özen gösteriyorlar. Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak hadisler rivayet edilmiştir. Berat Gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risaleler yazılmıştır. Merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirisiniz.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, kullarını sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, kullara dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir

BERAT GECESİNDE NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

1- Hz. Âişe (ra) den ,Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu gece ile ilgili şöyle buyurmuştur:

"Cebrail as bana gelip şöyle dedi:"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den azat eder. Ancak bu gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " Beyhaki,et-Tergîb ve't-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

2- Yine Hz. Aişe (ra) validemiz anlatıyor:

"Resulüllah (sav) geceleyin kalkıp namaza durdu. Secdeyi o kadar çok uzattı ki, ruhunu teslim ettiğini zannettim. Onu böyle hareketsiz görünce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket edince yerime geri döndüm ve secdesinde şöyle dua ettiğini işittim: "Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınır, senden yine sana sığınır (iltica ederim). Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin." .( Müslim.Salat. 2229). Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca:

-Ey Aişe (Hümeyra) ! Resulullah (sav) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin? Buyurdu. Ben:

-Hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

-Bu gece hangi gecedir biliyor musun?. Ben:

-Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince, Peygamber (sav):

-Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah (cc), Şaban' ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır." (Beyhaki, et-Tergîb ve't-Terhib, II,472.473)

3- Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.

"Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca , o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah'ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: "Bağışlanmak, af dileyen yok mu? onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? ona şifâ vereyim. Bir derde mübtela olan yok mu? Derdine deva vereyim". Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder." İbni Mace.İkame.191. et-Tergîb ve't-Terhib, II,473)

4- "Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

5- "Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi" (İbn-i Asâkir; Muhtar'ul- Ehadis. H.568)

6- Zeyd oğlu Üsame (ra) dan: " Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum" dediğimde şöyle buyurdular:

"-Bu ay, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken Allah'a yükseltilmesini istiyorum".( Nesai.Savm.70. et-Tergîb ve't-Terhib, II, 467)

Berat Gecesi Duası :

"Allah'ım ! şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan, oradan sil Ya Rabbi ! Çünkü Sen buyuruyorsun ki¸ "Dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O'nun katındadır" (Ra'd su. Ayet 39)

Kaynakların belirttiğine göre Berat Gecesine ait özel bir namaz yoktur. İmam-i Gazzali, bu gece her rek'atında Fatiha'dan sonra on ihlas okunmak suretiyle kılınacak yüz rek'at veya Fatiha'dan sonra yüz ihlas okunan on rek'at namaz kılmanın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmişse de (İhya, 1.203), Zeynuddin el- Iraki ve Nevevi gibi alimler bunun aslının olmadığını ve bid'at olduğunu kaydetmişlerdir. (El-Mecmu',1V.56)

lll.yüzyılda yaşayan Fakihi, Mekke'de Berat Gecesinin kutlanması ile ilgili bilgi vermektedir. Mekke halkı Mescid-i Haram'da namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek ve Kur'an okumak suretiyle Berat Gecesini ihya ederlerdi. (Ahbaru Mekke,lll.84) Fakihi den üç asır sonra Mekke'yi ziyaret eden İbn Cübeyr de benzer bilgiler vermektedir. (er.Rihle.119-120). Berat Gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişi ise Selçuklu Veziri Fahrülmülk olduğunu İbn Kesir eserinde belirtmektedir. (İbn Kesir.Xll.7)

Berat Gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risaleler yazılmıştır.