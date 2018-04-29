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Yıldırım, Zvizdic'i kabul etti

, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'i ağırladı.

Yıldırım, Zvizdici kabul etti

lık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Zvizdic 'da bir araya geldi.

Görüşmeye, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Zvizdic'in eşi Samira Zvizdic de katıldı.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 22:13
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