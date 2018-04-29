Yıldırım, Zvizdic'i kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'i ağırladı.
Etiketler: bosna hersek , Binali Yıldırım , İstanbul , Başbakan
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