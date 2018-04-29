Yıldırım, Zvizdic'i kabul etti

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Zvizdic İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Zvizdic'in eşi Samira Zvizdic de katıldı.