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Formula 1 yarışına damga vuran çekici

Azerbaycan ’sinde yapan Haas F1 takımı pilotu ’in imdadına üzerinde "" yazan çekici yetişti.

Formula 1 yarışına damga vuran çekici

2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 4. yarışı Azerbaycan'da yapıldı.

Büyük ların yaşandığı mücadeleyi Hamilton kazandı.

ALLAH KOROSUN YAZAN ÇEKİCİ YETİŞTİ
Azerbaycan 'sinde kaza yapan Haas F1 takımı pilotu 'in aracını pistten çıkarmak için gelecen çekicinin ön tarafında yazan "" yazısı dikkatlerden kaçmadı.



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  • 29 Nisan 2018, Pazar 18:56
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