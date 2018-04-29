Formula 1 yarışına damga vuran çekici

2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 4. yarışı Azerbaycan'da yapıldı.
Büyük kazaların yaşandığı mücadeleyi Hamilton kazandı.
ALLAH KOROSUN YAZAN ÇEKİCİ YETİŞTİ
Azerbaycan Grand Prix'sinde kaza yapan Haas F1 takımı pilotu Romain Grosjean'in aracını pistten çıkarmak için gelecen çekicinin ön tarafında yazan "Allah korusun" yazısı dikkatlerden kaçmadı.
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