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5 bin personel alımı yapacak! Başvuru ne zaman? Bakan Arslan açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Arslan 'ye 5 bin personel alınacağını açıkladı. Milyonlarca kişinin beklediği PTT'ye personel alım haberinin müjdesini Bakan Arslan verdi. PTT'nin bünyesine kattığı 2 bin 539 araç törenle teslim edildi. Törene katılan Bakan Arslan PTT'ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağı müjdesini verdi.



Milyonlarca kişinin beklediği 'ye işe alım haberini son dakika bilgisi olarak Bakan Arslan verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı PTT'ye 5 bin personel alınacağının müjdesini verdi.

Son dakika haberi: Bakan Arslan PTT'ye 5 bin personel alınacağını açıkladı. Milyonlarca kişinin beklediği PTT'ye personel alım haberinin müjdesini Bakan Arslan verdi. PTT'nin bünyesine kattığı 2 bin 539 araç törenle teslim edildi. Törene katılan Bakan Arslan PTT'ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağı müjdesini verdi.

PTT A.Ş.'nin 'ye yayılan hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli marka ve büyüklükte 2 bin 539 araç alındı. Anadolum Destek ve leri A.Ş. tarafından satın alınarak 3 yıl süre ile PTT'ye tahsis edilen araçların teslim töreni TOFAŞ Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT'ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yaptığı konuşmada, 2 bin 539 aracın hizmete gireceğini dile getirerek, "Biz bunların daha ileriye taşınarak Türkiye'deki üretim yapan firmalarımız ile birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin de çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmaların yanında dünya ile rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerinin tamamında hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 16:28
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