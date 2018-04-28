İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekillerin bir kısmının Twitter hesabında CHP milletvekili yazıyor
İYİ Parti'ye katılma kararı alan 15 milletvekilinden 9’unun Twitter hesabında CHP milletvekili yazıyor
- Bakan Arslan açıkladı! PTT'ye 5 bin personel alınacak
- Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
- Abdullah Gül projesi nasıl çöktü?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.