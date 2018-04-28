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'ye geçen 'li vekillerin bir kısmının Twitter hesabında CHP milletvekili yazıyor

'ye katılma kararı alan 15 milletvekilinden 9’unun Twitter hesabında milletvekili yazıyor

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partisinden istifa eden ve 'ye katılma kararı alan 15 milletvekilinden 9'unun CHP ile ilişkisinin devam ettiği öğrenildi.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 16:43
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