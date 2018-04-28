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Özkaynak israfı

Komşu, ’cü asker için ülkesinin tüm güvenlik kaynaklarını seferber etti. Borç içindeki ülkenin istihbarat teşkilatı, polis birimleri ve terörle mücadele dairesinden 90 polis, 2 polis aracı, 4 motosiklet ve 1 helikopter ’yı korumak için görevlendirildi.

Özkaynak israfı

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, 8 darbeci Yunanistan'a kaçtı. Tutuklandı. Ancak, Yunan makamları hainleri 'ye iade etmek yerine onlara kol kanat açtı! Hatta darbeci 8 askerden biri olan eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 19 Nisan'da verilen Danıştay kararının ardından önceki gün serbest bırakıldı. Darbeci Özkaynakçı'ya "1 numaralı korunan hedef" misyonu verildi. Böylece Özkaynakçı, sağlam bir koruma kalkanına alındı. Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP), Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ve Yunanistan Teröre Karşı Mücadele Dairesi bir dizi toplantı yaparak alınabilecek önlemleri planladı.

ATİNA DIŞINDA MÜSTAKİL EV!
Bu kapsamda darbeci 'ya; Atina dışında, kamera ve telefonla izleme sağlanabilecek müstakil bir ev tahsis edildi. Evin korunması için de 10'u keskin nişancı, 90 kadar polisin görev yapacağı kararlaştırıldı. Ayrıca evin çevresine 2 polis aracı ve 4 motosiklet konuşlandırıldı. Evin içine de 12 polis görevlendirildi. Gerek görülmesi halinde bir polis helikopterinin de havadan destek vereceği öğrenildi.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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