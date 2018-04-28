Gül bir yerlere savruldu gitti

Başbakan Binali Yıldırım, aHaber ile diğer haber kanallarının ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Abdullah Gül'ün olası adaylığı hakkında, "Abdullah Gül, başka bir yerlere savruldu, gitti. Abdullah Bey'in, başından beri gelip "Ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım" demesini beklerdim. AK Parti'de gelenek böyledir" yorumunu yaptı. Saadet Partisi ile ilgili soruya da "Bugün Saadet Partisi'nin, rahmetli Erbakan'ın misyonuyla ne alakası var? Tabanını bundan ayrı tutuyorum. Tabana benim saygım var. 28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'ın devrilmesi için her türlü oyunun içine girenleri siz ödüllendirirseniz ve adını bir de "Erbakan Ödülleri" koyarsanız onun kemiklerini sızlatırsınız" cevabını verdi. Başbakan, bedelli askerlik ve öğrenci affı ile ilgili sorulara "Bakış açım müsbet, bunları konuşacağız" yanıtını verdi. 15 Temmuz'u hatırlatan Yıldırım, "Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz'u aklından çıkarmasınlar. Bu kadar açık. Çılgınlığın mevzuatı yok. Çılgınlık yapan bedelini öder. Türkiye'nin kazandıklarını yok etmeye kimsenin hakkı yok yaparsa bedelini öder. Hiç bir şey karşılıksız kalmıyor" dedi.