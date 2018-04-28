Karayip korsanı!

Mehmet Aydın... Milletin "doğal hayat" duygularıyla oynadı. Çiftlik Bank organizasyonunu hazırladı. 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. Her geçen gün saadet zincirine yeni kurbanlar katıldı. İlk yatan para 4 bin liraydı. NAKİTTE SIKINTI YOK! Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı artmaya başladı. Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolundaydı. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Firari Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi, Karayipler'deki Bahamalar'ın Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden biri olan Atlantis Hotel'de kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı. Aydın, casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama firma muhatap bulamayınca para adrese ulaşmadı. Çete üyeleri iki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle kumar oynadı. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik edip tatil yaptı.

AMERİKA NET'TEN SIM KARTI ALMIŞ

Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Bir siber güvenlik uzmanı Aydın'ın telefonuna güvenlik zafiyetiyle erişim sağladığını açıkladı. Söz konusu uzman şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle bir Çiftlik Bank mağduru olarak görüştüm. Bir mail gönderdim. Gönderdiğim linke tıkladı. Ben de verilerine, bilgilerine ulaştım. Şu an aktif olarak Uruguay'da değil Brezilya Sao Paulo'da bulunuyor. Bunun dışında kendisi Amerika Net'ten bir SIM kart almış. Bu hattı ya başkasının adına aldı ya da kendi adına aldı bunu bilmiyoruz."





Mehmet Aydın, Bahamalar'daki bu otelde kumar oynadı. Rulet masasından kalkmadı. Kendisine özel müşteri muamelesi yapıldı. Otel yönetimi hizmette sınır tanımadı.