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Milletvekili adayı kamu görevlilerini ilgilendiren o kanun değişti!

ler için kamu görevlilerinin süreleri sona erdi. Aday memurlar işe geri dönebiliyor. Aday olamayan hemen, seçilemeyen 1 ay içinde geri başvurabiliyor.

Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre

'da gerçekleştirilecek ler öncesinde milletvekili adayı olacak kamu görevlileri larını sundu. Devlet Personel Başkanlığı istifa eden memurların neler yapması gerektiğini yayımladı. İşte ayrılan memurların hakları...

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 22:24
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