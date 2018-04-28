24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde milletvekili adayı olacak kamu görevlileri istifalarını sundu. Devlet Personel Başkanlığı istifa eden memurların neler yapması gerektiğini yayımladı. İşte ayrılan memurların hakları...
Milletvekili adayı kamu görevlilerini ilgilendiren o kanun değişti!
Seçimler için kamu görevlilerinin istifa süreleri sona erdi. Aday memurlar işe geri dönebiliyor. Aday olamayan hemen, seçilemeyen 1 ay içinde geri başvurabiliyor.
Etiketler: seçim , istifa , 24 Haziran , Adaylık , adaylık süreci , Erken seçim
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