;
Yol Durumu
  1. Kanun değişti! İstifa edene 1 ay süre

'ın ziyaret edeceği Özbekistan'da yapılan hazırlıklar dikkat çekti



Özbekistan yönetimi, 'ın ziyaretini, resmi ziyaretin ötesinde "devlet ziyareti" olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyarete bir gün kala şehrin cadde ve sokakları Türk ve Özbek bayrakları ile renkli flamalarla süslendi.
Etiketler: , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 22:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar