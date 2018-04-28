Özbekistan yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, resmi ziyaretin ötesinde "devlet ziyareti" olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyarete bir gün kala şehrin cadde ve sokakları Türk ve Özbek bayrakları ile renkli flamalarla süslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Özbekistan'da yapılan hazırlıklar dikkat çekti
Özbekistan yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, resmi ziyaretin ötesinde "devlet ziyareti" olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyarete bir gün kala şehrin cadde ve sokakları Türk ve Özbek bayrakları ile renkli flamalarla süslendi.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Recep Tayyip Erdoğan , Özbekistan ziyaret
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