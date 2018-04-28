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  1. Bedelli askerlik yaşı nasıl hesaplanır? Bedelli askerlik için uygun muyum?

Erdoğan ailesinden anlamlı sergiye destek

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 22:02
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