Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi"ni ziyaret etti.
Erdoğan ailesinden anlamlı sergiye destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi"ni ziyaret etti.
Etiketler: İbn Haldun Üniversitesi , Haliç Kongre Merkezi , Esra Albayrak , Recep Tayyip Erdoğan , Karma Eserler Sergisi , Emine Erdoğan
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