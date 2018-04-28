Bedelli askerlik yaşı nasıl hesaplanır? Bedelli askerlik için uygun muyum?

Bedelli askerliğe uygun kişiler

Bedelli askerlik yapmak için yaş şartının sağlanması gerekiyor. Yaş şartını 1 ay dahi kaçıran olursa bu haktan yararlanamıyor. Yapılan açıklamada 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 28 yaşından gün almış bireylerin bu haktan yararlanabileceği belirtiliyor. Bu haktan yararlanmak için verilen hesaplara 18 000 TL yatırılması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından askerlik şubesine gidilerek gerekli evraklar tamamlanıyor. Askerlik bu sayede 18000 TL ile tamamlanmış oluyor. Eğer iş vb. durumlar ile askerliği sürekli erteleyen ve 28 yaşına kadar askerlikten muaf olan biri iseniz bu haktan yararlanabilir ve teskereyi alabilirsiniz.