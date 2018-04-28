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Son dakika: 'den açıklaması

konusunda son dakika gelişmesi... Sözcüsü Mahir Ünal katıldığı bir canlı yayında bedelli askerlik sorusunu yanıtladı. Ünal, bedelli askerlikle ilgili "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" dedi

Son dakika: AK Partiden bedelli askerlik açıklaması

Bir canlı yayına katılan Sözcüsü Mahir Ünal " gündemimizde yok. Başbakan Yıldırım kişisel görüşünü açıkladı" dedi

BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

HÜKÜMETTEN DİĞER AÇIKLAMALAR

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır" demişti.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 23:01
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