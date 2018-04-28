Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı kabul etti
Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Etiketler: Nobel Kimya Ödülü , Recep Tayyip Erdoğan , aziz sancar , Cumhurbaşkanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.