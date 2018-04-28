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Erdoğan Gül'ün adaylığı sorusuna böyle cevap vermişti

Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağıyla ilgili soruya "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Benim öyle bir derdim yok" demişti. Gül'ün bugünkü açıklamalarından sonra sosyal medyada herkes bu videoyu paylaştı. Video için 'Abdullah Gül'ü bitiren video' yorumları yapıldı.

İşte Abdullah Gülü bitiren video

11. Abdullah Gül, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı 'a karşı aday olmaya sıcak baktı.

GÜL'ÜN ADAYLIĞI
CHP-SP ve İP arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca Abdullah Gül geri adım atmak zorunda kaldı.

İttifak görüşmelerinin başladığı ilk günden bu yana sessizliğini koruyan Abdullah Gül'ün aday olma çabaları, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulmuştu.

"ÖYLE BİR DERDİM YOK"
Erdoğan, "Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problemim öyle bir derdim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ün aday olmadığını açıklamasından sonra Erdoğan'ın konuyu önemsememekle haklı olduğu ortaya çıktı.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 15:59
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