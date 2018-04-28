;
Yol Durumu
  1. Dersimiz şiddet
  2. Cinayet var

!

Can pazarı!
İstanbul 'te bir otelin sauna kısmında çıkan çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, dumanlardan etkilenen vatandaşları saunadan çıkararak ambulansa bindirdi. Kendinden geçen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti. Otelin sauna kısmında çıkan yangının nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

Zafer HALATÇI
Etiketler: , , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar