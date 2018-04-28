Can pazarı!

İstanbul Sultanahmet'te bir otelin sauna kısmında çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, dumanlardan etkilenen vatandaşları saunadan çıkararak ambulansa bindirdi. Kendinden geçen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti. Otelin sauna kısmında çıkan yangının nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.
Zafer HALATÇI
Zafer HALATÇI
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