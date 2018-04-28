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Yıldırım'dan sonra 'tan açıklaması! Son dakika: ?

Milyonların beklediği için yardımcısı önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bedelli askerlik müjdesi bekleyenleri umutlandıran açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlikle ilgili müjdesini Bakan Işık verdi. Işık önceki gün Başbakan Yıldırım'ın yapmış olduğu bedelli askerlik açıklamaları için,"Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" dedi." İşte bedelli askerlikle ilgili yaşanan tüm gelişmeler...

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 15:18
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