Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamalar bedelli bekleyen milyonlarca genci umutlandırdı. Son dakika haberi olarak bir bedelli askerlik müjdesi de Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan geldi.
Başbakan Yıldırım'dan sonra Fikri Işık'tan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Son dakika: Bedelli askerlik çıkacak mı?
Milyonların beklediği bedelli askerlik için Başbakan yardımcısı Fikri Işık önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bedelli askerlik müjdesi bekleyenleri umutlandıran açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlikle ilgili son dakika müjdesini Bakan Işık verdi. Işık önceki gün Başbakan Yıldırım'ın yapmış olduğu bedelli askerlik açıklamaları için,"Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" dedi." İşte bedelli askerlikle ilgili yaşanan tüm gelişmeler...
Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamalar bedelli bekleyen milyonlarca genci umutlandırdı. Son dakika haberi olarak bir bedelli askerlik müjdesi de Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan geldi.
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