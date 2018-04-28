

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti." dedi



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İzmir Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi. İzmir kalkınmazsa Türkiye kalkınmaz. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur. Biz 15 yıldır İzmir'i hiç ihmal etmedik.

İzmir 24 Haziran'da destan yazacak mıyız? Yeni rekorlara imza atacak mıyız?

Vesayet odaklarına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Vatan için canımızı vermeye her zaman hazır olduk.

Muhalefetin çatı adayı arayışı daha kurulmadan çatır çatır çatırdadı. Yerle bir oldu. 54 gün sonra seçime gidiyoruz. Bu seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Seçimleri zamanında yapmayı düşünüyorduk. Ancak gördük ki başka çevreler seçimi gündem de tutmaya başladılar. Seçim gündeme düşerse piyasalarda konuşulmaya başlarsa bu iyi değil. Bizde seçim mi istiyorsunuz boyunuzun ölçüsünü millet alsın dedik. Seçime seçimle cevap verdik.



Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok.

ÇATI ÇÖKTÜ

AK Parti olarak girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıktık. AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, tüm seçimlerden galibiyetle çıkarken sen ne yapıyordun Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'nda yenilgi alışkanlık yaptı, bağımlılık yaptı. Şimdi aday arıyor...

Seçim istiyorsan buyur aday ol. Aday olmuyor. Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek. Bir çatı kurmaya kalktınız o çatı da çöktü. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla kurmaya çalıştığınız o çatı da çöktü altında hep birlikte kaldınız.

AK Parti ülkemiz hakkında kurulan tezgahları planları yerle bir edecek.



MİLLETVEKİLLERİN HALİ İÇLER ACISI

15 milletvekilinin hali içler acısı. Ben buradan ilan ediyorum. Bu vekillerin seçildiği iller; İzmir size sesleniyorum verdiğiniz oyları size sorupta mı başkalarına pazarlıyorlar?

Sayın Kılıçdaroğlu şayet milletvekillerini önemsemiyorsun onu seçen seçmenlerinde mi önemi yok.

24 Haziran yeni bir dönemin başlangıcı olacak yeni kapılar açılacak. Söz de mühür de karar da milletin olacak.

Cumhur ittifakına da bazıları kafayı takmış. Cumhurdan neden işkilleniyorsunuz? Cumhur halk demek, siz de milletin yanında olun. Bölücülere göz kırpmayın.