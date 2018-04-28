Konuyla ilgili açıklama yapan TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, "İl genelinde 359 salonda 450 gözetmenle YKS öncesi Türkiye genelinde bu kadar büyük ölçekli yapılan sınavla bir ilke daha imza atmanın sevinci içerisindeyiz.
Yeni nesil gençlik vakfımızın daha bilinçli, daha donanımlı ve daha bilgili gençlik noktasında yürüttüğü bu organizasyonda öğrenci kardeşlerimizin YKS sınav şartlarının tamamını yerine getirmeleri istendi. Sınav gününün heyecanını sınav öncesinde yaşayan genç kardeşlerimize büyük bir tecrübe kazandırmış olmanın sevinci içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
BURSA'NIN 11 İLÇESİNDE TEŞKİLATLANILDI
Türkiye Gençlik Vakfı Bursa'nın 11 ilçesinde teşkilatlanmış,gençliğin ihtiyaç duyduğu her alanda onlarla beraber hareket etmeye çabalayan bir teşkilat olmuştur. Bursa özelinde 15 bini aşkın üyesi ile Ortaokuldan Liseye, Liseden Üniversiteye, Üniversiteden Çalışan Gençliğe bir çok eğitim programı, kültürel ve spor faaliyetleri yapmaktadır. Bugün birinci etabı tamamlanan ve yarın ikinci etabı yapılacak olan deneme sınavlarına katılan öğrencilere yeşeren kalem hediye edilmiştir. Bu yeşeren kalemin içerisinde bulunan tohumları gençler ekip aynı zamanda da sosyal sorumluluk projesine katılmış olacaklar.
#GeleceğeTohumSaç sloganı ile yeşeren bir Türkiye'de dikili ağaçları olacak.
Yeni nesil gençlik vakfımızın daha bilinçli, daha donanımlı ve daha bilgili gençlik noktasında yürüttüğü bu organizasyonda öğrenci kardeşlerimizin YKS sınav şartlarının tamamını yerine getirmeleri istendi. Sınav gününün heyecanını sınav öncesinde yaşayan genç kardeşlerimize büyük bir tecrübe kazandırmış olmanın sevinci içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
BURSA'NIN 11 İLÇESİNDE TEŞKİLATLANILDI
Türkiye Gençlik Vakfı Bursa'nın 11 ilçesinde teşkilatlanmış,gençliğin ihtiyaç duyduğu her alanda onlarla beraber hareket etmeye çabalayan bir teşkilat olmuştur. Bursa özelinde 15 bini aşkın üyesi ile Ortaokuldan Liseye, Liseden Üniversiteye, Üniversiteden Çalışan Gençliğe bir çok eğitim programı, kültürel ve spor faaliyetleri yapmaktadır. Bugün birinci etabı tamamlanan ve yarın ikinci etabı yapılacak olan deneme sınavlarına katılan öğrencilere yeşeren kalem hediye edilmiştir. Bu yeşeren kalemin içerisinde bulunan tohumları gençler ekip aynı zamanda da sosyal sorumluluk projesine katılmış olacaklar.
#GeleceğeTohumSaç sloganı ile yeşeren bir Türkiye'de dikili ağaçları olacak.
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