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'dan Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Tatbikatı

Gençlik Vakfı () İl Temsilciliği tarafından Bursa genelinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı. Bursa genelinde 11 bin 273 öğrenci ile gerçekleştirilen YKS tatbikatının ilk oturumu Cumartesi günü gerçekleştirildi. İkinci oturum ise Pazar günü gerçekleştirilecek.

TÜGVAdan Yüksek Öğretim Kurumları Sınav Tatbikatı
Konuyla ilgili açıklama yapan İl Temsilcisi Fatih Kaya, "İl genelinde 359 salonda 450 gözetmenle öncesi genelinde bu kadar büyük ölçekli yapılan sınavla bir ilke daha imza atmanın sevinci içerisindeyiz.


Yeni nesil gençlik vakfımızın daha bilinçli, daha donanımlı ve daha bilgili gençlik noktasında yürüttüğü bu organizasyonda öğrenci kardeşlerimizin YKS sınav şartlarının tamamını yerine getirmeleri istendi. Sınav gününün heyecanını sınav öncesinde yaşayan genç kardeşlerimize büyük bir tecrübe kazandırmış olmanın sevinci içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



BURSA'NIN 11 İLÇESİNDE TEŞKİLATLANILDI
Türkiye Gençlik Vakfı Bursa'nın 11 ilçesinde teşkilatlanmış,gençliğin ihtiyaç duyduğu her alanda onlarla beraber hareket etmeye çabalayan bir teşkilat olmuştur. Bursa özelinde 15 bini aşkın üyesi ile Ortaokuldan Liseye, Liseden Üniversiteye, Üniversiteden Çalışan Gençliğe bir çok eğitim programı, kültürel ve spor faaliyetleri yapmaktadır. Bugün birinci etabı tamamlanan ve yarın ikinci etabı yapılacak olan deneme sınavlarına katılan öğrencilere yeşeren kalem hediye edilmiştir. Bu yeşeren kalemin içerisinde bulunan tohumları gençler ekip aynı zamanda da sosyal sorumluluk projesine katılmış olacaklar.

#GeleceğeTohumSaç sloganı ile yeşeren bir Türkiye'de dikili ağaçları olacak.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 15:28
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