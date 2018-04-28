E-Devlet sabıka kaydı nasıl alınır?

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla, milletvekilliğine aday adayı olacakların, daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları e-Devlet'e taşındı.

Yeni uygulama, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden büyük ilgi gördü.

Uygulamanın başladığı 24 Nisan'da bin 531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı aldı. Bu rakam, uygulamanın faaliyete geçtiği ilk dört günde ise 10 bin 871 oldu.

"MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI" BÖLÜMÜ İŞARETLENECEK

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" ekranındaki gerekli alanları dolduracak.

Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli alanları doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.

E DEVLET SABIKA KAYDI İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, "e-Devlet"e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduracak.

Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.