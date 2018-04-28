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'da KRV eyalet hükümeti, Almanya'nın Solingen şehrindeki anma törenine katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı herhangi bir konuşmasını yaptırmama kararı aldı.

Almanyadan skandal karar
Düsseldorf eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun parlamentoda konuşma yapmaması için görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi. KRV eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Parti grupları tarafından da onaylandığı ifade edildi.

KRV eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısının yıldönümü anmasının, " çekişmeleriyle" gölgelenemeyeceğini ifade ederek, 1993'teki saldırının "ne ne de Türkiye'deki kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemeyeceğini" söyledi.

KRV eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu davet etmişti.

Öte yandan, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bildirildi.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 18:23
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