Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa kupalarını hedefleyen Bordo-Mavili ekip, bu sonucun ardından 49 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

Antalya'daki karşılaşma oldukça yüksek bir tempoda oynandı.





6. dakikada Antalyaspor, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Souleymane Doukara, yerden pasını penaltı noktasına yakın bir bölgede bulunan Emre Güral'a gönderdi. Emre'nin gelişine çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu.

39. dakikada ceza sahası içerisinde Olcay Şahan'ın çektiği şut Charles Fernando'dan döndü. Bu pozisyonda hakem Bülent Yıldırım, topun Fernando'nun elinden döndüğünü söyleyip, Trabzonspor lehine beyaz noktayı işaret etti.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Burak Yılmaz durumu 1-1'e getirirken ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

62. dakikada Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 2-1 öne geçti: Kucka'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı, Sakıb Aytaç'tan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, top kaleci Ruud Boffin'in sağından ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

ANTALYASPOR: 1 - TRABZONSPOR: 2

STAT: Antalya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka (Dk. 86 Danilo), Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Charles, Emre Güral (Dk. 70 Vainqueur), Deniz Kadah, Maicon (Dk. 64 Nazım Sangare), Doukara

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Onazi, Yusuf Yazıcı (Dk. 80 Bero), Sosa (Dk. 69 N'Doye), Kucka, Olcay Şahan (Dk. 89 Batuhan Artarslan), Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 6 Emre Güral (Antalyaspor), Dk. 40 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 62 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Charles, Dk. 59 Diego, Dk. 66 Emre Güral, Dk. 76 Hakan Özmert (Antalyaspor), Dk. 65 Pereira, Dk. 82 Bero, Dk. 89 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)







İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada sağ kanattan ilerleyen Olcay Şahan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Kucka'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

3. dakikada Diego'nun ceza sahası sağ çaprazında pas verdiği Celustka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan ilerleyen Doukara'nın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

20. dakikada Celustka'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasından kaleye şutunda top Charles'den döndü. Charles'in topa dokunuşunu elle müdahale olarak değerlendiren hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1





İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşup ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

54. dakikada Kucka'nın ceza sahası sağ çaprazında topla buluşturduğu Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kucka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-2

77. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topun kaleye girmesine Okay Yokuşlu engel oldu.

79. dakikada Deniz Kadah'ın pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Doukara'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun ağlarla buluşmasını engelledi.

90+4. dakikada Batuhan Artarslan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.