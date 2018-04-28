Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. MHP ile oluşturduğumuz Cumhur ittifakının 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzuluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



1919-1922, 2016-2018 bütün bunlar bir mücadelenin eseri. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek. Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.

Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışardaki coşku bize umut aşılıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.

BİZE DURMAK YOK

24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacaktır. İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi hale getirmeden bize durmak yok. Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket olmadık. Bizim lügatimizde millete küsme gibi bir kavrama rastlayamazsınız.





Bugüne kadar çalışmadan, emek dökmeden elde ettiğimiz hiç bir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İzmir'de çok çalışıp zafere ulaşacağız. 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Gerek gündemle ilgili, gerek seçimlerle ilgili düşüncelerimi mitingde aktaracağım. Seçim takvimimize göre her günümüzü dolu dolu geçireceğiz. Gençler siyaset tek kişilik bir oyun değildir, siyaset bir ekip işidir, bir organizasyon işidir. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle aynı tempoyla çalışması gerekmektedir.



24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum.