;
Yol Durumu
  1. Kardeş
  2. Tarihi dava

Şimdi biz ' be'

Şimdi biz Nabıcaz be
Altın Portakal ödüllü 'Gemide' adlı filmde, başrol oyuncusu 'ın söylediği 'Nabıcaz be Kamil' sözü davalık oldu. Filmin yapımcı şirketi Yeni Sinemacılık, bu sözü tişört, kupa gibi ticari ürünlerde kullanarak internette satış yapan Karga Müzik Yapım Tekstil firmasından sembolik miktarda tazminat istedi. Mahkeme, 'Nabıcaz be' sözünün Trakya bölgesinde halk tarafından kullanıldığını, yanına bir isim eklenmesinin film sahibini hak ve eser sahibi yapmayacağını belirtti. Tazminat davasını reddetti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar