Altın Portakal ödüllü 'Gemide' adlı filmde, başrol oyuncusu Erkan Can'ın söylediği 'Nabıcaz be Kamil' sözü davalık oldu. Filmin yapımcı şirketi Yeni Sinemacılık, bu sözü tişört, kupa gibi ticari ürünlerde kullanarak internette satış yapan Karga Müzik Yapım Tekstil firmasından sembolik miktarda tazminat istedi. Mahkeme, 'Nabıcaz be' sözünün Trakya bölgesinde halk tarafından kullanıldığını, yanına bir isim eklenmesinin film sahibini hak ve eser sahibi yapmayacağını belirtti. Tazminat davasını reddetti.
Şimdi biz 'Nabıcaz be'
Etiketler: Erkan Can , Altın Portakal , Nabıcaz
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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