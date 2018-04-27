Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazı açıklamaya göre, akşamın ilk saatlerde Antalya merkez ve çevrelerinde sağanak etkili olacak.

Yarın öğlenden itibaren Muğla merkez, kuzey kesimleri, Antalya'nın Elmalı ilçesi, Isparta'nın batı kesimleri, Burdur'un merkez ve Bucak ilçesi hariç bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rüzgar ise yarın öğlenden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA YAĞIŞ UYARISI

Şanlıurfa meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir hafta boyunca Kırkikindi yağışlarının etkili olacağını belirterek, uyarılarda bulundu.



Şanlıurfa Meteoroloji Müdürü Necati Kızıler, Cuma gününden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığının düşerek, güneşli havaların yerini yağışa bırakacağını ifade etti. Yağışların bölgede 7 gün süreceğini belirten Kızıler, "Cuma günü ikindi saatlerinde 15-18 itibariyle bir gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlar sürekli olacak. Önümüzdeki Cumartesiye kadar yağış bekliyoruz. Bizim bültenlerimiz zaten ya 5 günlük ya da 7 günlük. Sistemimizdeki tahminlerimize göre gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışların doluya çevirme ihtimali var. Çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekiyor. Bu yağışlarda önlem almaları iyi olur. Bu yağışlar bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. Urfamızda içinde, bu yağışı bekliyoruz. Sıcaklıklar da yağışlarla beraber düşecek. Geçen günlerde 30-31 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Şu an mevsim normallerinin altında olacak. Yani en yüksek sıcaklık 25-26 derece civarında olacak. Bir istisna var Pazar günü yağış beklemiyoruz. Sistemimizi teğet geçeceğini düşünüyoruz. Diğer günler yağış bekliyoruz. Özellikle her gün saat 14.00 sıralarında yağan bu yağmurlar Kırkikindi yağışları olarak biliniyor. Bu nedenle vatandaşlarımız için öğleden sonra şemsiyelerini almalarını önerir ve trafiğe çıkacak vatandaşlara da daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.