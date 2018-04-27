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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Erdoğan, HÜDA PAR Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Hür Dava Partisi () Genel Başkanı 'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 21:12
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