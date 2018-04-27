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İstanbul 'te otel ı

'ta bulunan oteldeki saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen a müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Sultanahmette otel yangını
'te bulunan bir otelde çıkan da ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



'ta bulunan oteldeki saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Yangınla ilgili inceleme sürüyor
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  • 27 Nisan 2018, Cuma 13:22
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